Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM

В Петербурге должны продлить сроки приема кандидатов в муниципальные депутаты в двух округах, где от граждан скрывали старт избирательной кампании. Такое решение приняла Санкт-Петербургская избирательная комиссия, передает 28 июня корреспондент ИА REGNUM.

Так, в МО «Екатерингофский» должны отсчитывать двадцатидневный срок, в который кандидаты могут зарегистрироваться, с 25 июня, а не с 10 июня. Накануне округ посетил член ЦИК Евгений Шевченко, который назвал происходящее там «вакханалией». Ему пришлось лично донести до членов избиркома округа (ИКМО), что кандидатов нужно принимать с 9:00 до 18:00 без выходных.

Читайте также: «Скотское отношение»: ЦИК шокировали двери с решетками в ИКМО Петербурга

Заметим, документы, которые оформлял избирком муниципалитета, вызывают особый интерес: например, в сеть попали решения за подписью председателя ИКМО Ксении Недбайло, которые оформлены от 10 июня, но в самом тексте ссылаются на решения Горизбиркома, принятые лишь 11 июня.

В МО «Ржевка», куда тоже пришлось наведаться Евгению Шевченко и где он обнаружил запертые двери комиссии перед толпой кандидатов, тоже передвинули сроки выдвижения. Там следует отсчитывать срок с 21 июня, хотя ИКМО якобы назначила выборы еще 9 июня. Очереди в «Ржевку» отметились потасовками и драками.

Решено составить протокол об административном правонарушении на председателя муниципальной комиссии Ирину Труханову по ст. 5.3 КоАП РФ (неисполнение решения избиркома).

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за грубых нарушений продлён срок приема документов в двух МО Петербурга

Следователи разберутся еще с двумя муниципальными избиркомами Петербурга

Напомним, 27 июня глава ЦИК России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.