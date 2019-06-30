Донецк, , 21:41 — REGNUM

За прошедшие сутки в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 30 июня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«В результате обстрела противником наших позиций погиб один защитник Республики, — отметил Безсонов. — Выражаем искренние соболезнования его семье».

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Донбассе подорвались на мине двое военнослужащих 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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