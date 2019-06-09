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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Происшествия

ЧП произошло 9 июня в районе населенного пункта Водяное (вблизи Коминтерново)

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Донецк, 9 июня 2019, 23:30 — REGNUM  В Донбассе подорвались на мине двое военнослужащих 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, ЧП произошло 9 июня в районе населенного пункта Водяное (вблизи Коминтерново).

«Не зная карт минных полей, в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих (прапорщики)», — сказал Безсонов.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков ВСУ.

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Война в Донбассе
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