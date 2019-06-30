Нью-Дели, , 16:37 — REGNUM

Бенгальский тигр решил поохотиться на людей в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны. Видео с атакой тигра было опубликовано на канале YouTube мотоциклистами, которые чуть не стали жертвами хищника.

На видео запечатлено, как огромный тигр выскочил из леса на автодорогу и попытался схватить людей, ехавших на мотоцикле. К счастью для двух индийцев, тигр не рассчитал прыжок и, промахнувшись, скрылся в лесу.

Нападение хищного зверя произошло в Национальном парке Нагархол. Здесь в настоящее время проживают 72 бенгальских тигра. Обычно гигантские кошки предпочитают держаться подальше от людей и населённых районов.

Что стало причиной нападения тигра на людей, попытаются узнать специалисты из Общества защиты лесов и дикой природы FAWPS, обратившие внимание на видеозапись.

Ранее ИА REGNUMсообщало о нападении тигра на молодого быка, принадлежащего многодетной семье в Хабаровском крае. Убитое животное было обнаружено хозяевами в лесу.