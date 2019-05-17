В Хабаровском крае тигр напал на молодого быка

Хабаровск, , 09:38 — REGNUM В Хабаровском крае в районе имени Лазо тигр напал на молодого быка, передает телеканал «Губерния».

Отмечается, что хозяева отправили быка на выпас, найти убитое животное удалось только в лесу. Хищника никто не видел, но, судя по следам, нападение устроила тигрица с детенышем. Хозяева быка — многодетная семья.

Власти поселка Мухен, где и произошло нападение, ничем не могут помочь семье, поскольку владельцы скота должны сами страховать свое имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь. Дикое животное задрало корову селянина, а потом, по словам человека, пыталось напасть и на него.

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