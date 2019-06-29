Нью-Дели, , 08:07 — REGNUM

Как минимум 16 человек погибли при обрушении стены, ограждающей жилой дом в городе Пуна на западе Индии. Об этом 29 июня сообщает агентство Associated Press.

По предварительной информации, стена длиной 23 метра обрушилась на ряд строительных жестяных бараков, где жили рабочие. Предварительной причиной обрушения называют сильные муссонные дожди, которын могли подмыть стену.

Поисково-спасательная операция продолжается. Экстренные службы не исключают, что под завалами могут находится люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении стены в Уганде. Рухнула стена, являвшаяся частью ограждения старшей школы в Кампале. Погибли двое детей, ещё двое получили травмы.