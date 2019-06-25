В столице Уганды обрушилась стена, среди погибших — дети

Кампала, , 15:11 — REGNUM Стена, являвшаяся частью ограды старшей школы Лохана в Кампале, рухнула, убив шестерых беспризорных детей и ранив двоих других, передает Daily Monitor Uganda.

Заместитель официального представителя полиции Кампалы, Люк Овойсигире говорит, что стена рухнула около 2 часов ночи в понедельник, 24 июня. По его словам, все бездомные дети, которые спали в то время в водосточном канале возле стены, погибли.

Он также сообщил, что раненые в результате происшествия дети были доставлены в больницу Мулаго.

По его словам, полицейская спасательная группа все еще расчищает место происшествия, чтобы выяснить, были ли под завалами другие дети.

Чудом выживший мальчик, назвавший себя Джоном, рассказал, что ночью они изо всех сил пытались найти что-то, чем можно укрыться.

«Мы пришли спать. Мы положили мешки на землю, чтобы спать на них. Я пытался забрать их [жертв] мешки, но они угрожали избить меня», — сказал он, объсняя, почему не остался спать у стены.

«Я пошел в паб Хана, где я взял коробку и спал. Утром женщины сказали мне, что мои друзья были убиты стеной», — вспомнил Джон.

В прошлом месяце в Сегуку на Энтеббе-роуд во время сильного ливня также обрушилась стена по периметру дома, убив пятерых членов семьи.