Москва, , 14:46 — REGNUM

В Москве и Московской области из-за сильного ливня произошли подтопления дорог, в том числе под водой оказались участки улиц у аэропорта «Шереметьево». Видео очевидцев опубликовал на своем YouTube-канале телеканал «360».

В районе аэропорта образовалась большая пробка, в воздушной гавани рекомендовали жителям искать альтернативные маршруты.

Кроме того, в результате потопа было изменено движение автобусов.

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