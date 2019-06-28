Москва, 28 июня 2019, 14:46 — REGNUM
В Москве и Московской области из-за сильного ливня произошли подтопления дорог, в том числе под водой оказались участки улиц у аэропорта «Шереметьево». Видео очевидцев опубликовал на своем YouTube-канале телеканал «360».
В районе аэропорта образовалась большая пробка, в воздушной гавани рекомендовали жителям искать альтернативные маршруты.
Кроме того, в результате потопа было изменено движение автобусов.
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