Москва, , 13:39 — REGNUM

Изменено движение автобусов из-за затопления участка дороги у аэропорта «Шереметьево», сообщили 28 июня в Twitter ГУП «Мосгортранс».

В сообщении говорится об изменении маршрутов № 817, 851 в районе «Шереметьево». В качестве причины указано скопление воды.

«В сторону аэропорта после остановки «Монумент» автобусы едут сразу к терминалам E, F и D, затем по Шереметьевскому шоссе до остановки «Индустриальный парк «Шереметьево», — информируют в ГУП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и области из-за сильного ливня произошли подтопления дорог. В том числе под водой оказались участки улиц у международного аэропорта «Шереметьево». Автоинспекция перекрыла улицы, работает техника, откачивающая воду.