Украинские пограничники обнаружили в поезде сигареты под слоем руды

Мукачево, Украина, , 14:01 — REGNUM В грузовом поезде, направлявшемся с Украины в Словакию, сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили крупную партию контрабандных сигарет, сообщило 20 мая закарпатское издание Mukachevo.net.

Сигареты, завёрнутые в чёрный полиэтилен, нашли в вагоне, в котором перевозилась руда. Сигареты были закопаны в руде.

Всего пограничники изъяли 15 тыс. пачек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничники Украины нашли в машине, следовавшей в Румынию более 6 тыс. пачек контрабандных сигарет.

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