Гавайи, США, , 11:51 — REGNUM

Жертвой авиакатастрофы на Гавайях стал 28-летний эмигрант с Украины Николай Глебов, сообщило 27 июня радио «Голос Америки».

Мужчина родился в Донецке и в возрасте 14 лет эмигрировал в США. После школы он четыре года служил в ВВС США. В последнее время работал на Аляске, занимался исследованиями океана.

Напомним, 22 июня стало известно, что на северном берегу острова Оаху потерпел крушение двухмоторный самолёт. Погибли одиннадцать человек — члены экипажа и группа людей, которые должны были совершить прыжки с парашютом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области при крушении дельтаплана погибли два человека.

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