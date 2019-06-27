Кобеляки, , 11:52 — REGNUM

В Полтавской области два человека погибли в результате крушения дельтаплана, сообщили 27 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«27 июня около 06 час. 05 мин. вблизи г. Кобеляки Кобеляцкого района произошло падение дельтаплана, вследствие чего погибли 2 человека», — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии столкнулись два истребителя Eurofighter Typhoon. Лётчики успели катапультироваться, однако спасатели нашли живым одного из них.

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