Улан-Удэ, , 12:26 — REGNUM

Пилоты самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, совершили подвиг. Об этом заявил председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, отметив, что экипаж воздушного судна спас пассажиров.

«Сегодня утром пассажирский самолёт АН-24, на борту которого находились 47 человек, вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. После взлета отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, где совершил аварийную жесткую посадку. Погибли двое пилотов. Все пассажиры живы, 31 человек обратился за медицинской помощью, 4 госпитализированы», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам главы парламента, всем пострадавшим в авиакатастрофе оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарска и столкнулся с очистными сооружениями. Воздушное судно пробило ограждение и загорелось. На борту находились 47 человек, в том числе четверо членов экипажа. Погибли командир самолета и техник.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Читайте также:

Катастрофой Ан-24 в Бурятии займутся криминалисты центрального аппарата СКР

Подробности авиакатастрофы в Бурятии: произошло возгорание самолёта

Пассажиры Ан-24 сняли аварийную посадку на видео