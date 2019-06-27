п. Нижнеангарск, , 09:20 — REGNUM

Жёсткую посадку Ан-24 в Северобайкальском районе Бурятии, в результате которой погибли два члена экипажа, сняли на видео пассажиры самолета. Запись опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Ролик длится минуту. В иллюминатор видны населенный пункт и взлетное поле, затем заметно, как самолет съезжает с бетонной полосы и катится по траве. В конце зафиксировано столкновение Ан-24 с одним из сооружений аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 июня Ан-24, на борту которого находились 46 человек, совершил аварийную посадку в поселке Нижнеангарск. При торможении самолет развернуло и отнесло на очистные сооружения, после чего на борту возник пожар. Погибли пилот и техник. За медицинской помощью обратились 19 человек.

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