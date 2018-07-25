Паводки в Приамурье: миллиардный ущерб и «турпоездки» в ковше экскаватора

Благовещенск, , 07:44 — REGNUM В правительстве Амурской области подсчитали предварительный ущерб, нанесенный паводком региону. Потери составили почти миллиард рублей. Не обошлось и без курьезов. На подтопленной из-за разлива реки таможне у соседей — в китайском Хэйхэ туристы пересекают границу в ковше экскаватора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным правительства региона, «Большая вода» повредила 126 тыс. гектаров посевных площадей. Ущерб от наводнения только в сельхозотрасли составил более 500 млн рублей.

Более 400 млн рублей составят потери в транспортной отрасли Амурской области.

Всего, по предварительным данным, убытки региона приближаются к 1 млрд рублей.

Врио главы региона Василий Орлов проинспектировал Мазановский район, который более всех остальных муниципалитетов пострадал от наводнения. В настоящее время спасатели помогают местным жителям восстанавливать подтопленные подворья.

«В Мазановском районе подтоплено 27 жилых домов. В зависимости от того, какой нанесен ущерб, пострадавшие получат выплаты — до 70 тыс. рублей. Также правительство региона планирует провести выплаты амурчанам, потерявшим урожай, выращенный на приусадебных участках. Сейчас главная задача руководства района — провести тщательное обследование всех пострадавших подворий, чтобы выплаты могли получить все пострадавшие», — сказал Василий Орлов.

Еще одной важной задачей, которая стоит сегодня перед региональными властями, является восстановление дорожной сети Приамурья. Вода повредила 8 участков дорожного полотна общей протяженностью 35 км. Наводнение разрушило несколько мостов, восстановлением которых тоже предстоит заняться, как только уровень воды пойдет на спад.

Не обошла «Большая вода» и ближайших соседей амурчан — китайский приграничный город Хэйхэ. Разлившийся Амур затопил прибрежные районы Хэйхэ. Рейсы в Хэйхэ из Благовещенска не отменены, но причальная часть инфраструктуры таможни перенесена на 100 метров ниже по течению. Вода подошла так близко, что туристов «на ту сторону» пришлось перевозить в ковше экскаватора.

Это были китайские туристы, возвращавшиеся из Благовещенска. Никого такой способ перемещения не расстроил — напротив, вызвал смех.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на территории Амурской области был введен режим ЧС в связи с обострившейся паводковой ситуацией. Такую меру в областном правительстве назвали превентивной, позволяющей держать все силы реагирования в постоянной готовности. На помощь спасателям Приамурья прибыли их коллеги из Хабаровска со всей необходимой техникой. На строительстве моста между Амурской областью и китайским Хэйхэ рухнули строительные конструкции с краном. В регионе размыты и затоплены дороги, порушены мосты, в частных подворьях погиб домашний скот, залиты водой подполья жилых домов.