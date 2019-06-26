Туркестан, Казахстан, , 08:04 — REGNUM

Военные Казахстана обнаружили на улицах города Арыс около 70 неразорвавшихся снарядов. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Бахыт Курманбаев, сообщает NUR.KZ.

По информации Курманбаева, снаряды с улиц города убирают 800 военнослужащих. Кроме того, в уборке задействованы более полсотни единиц техники.

Он также сообщил о ситуации в городе. По его словам, взрывы на военном складе прекратились. Военнослужащие перекрыли дороги в город, а жители Арыси были эвакуированы. Однако, по информации издания, некоторые жители возвращаются в дома, чтобы забрать ценные вещи.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня в результате пожара на военных складах в Арыси начались взрывы. Сообщалось о двух погибших. Кроме того, 15 человек находятся в реанимации.

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