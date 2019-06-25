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70 человек остаются в больницах после взрывов в Арыси

Происшествия

Четверо пострадавших находятся в коме

Туркестан, Казахстан, 25 июня 2019, 14:12 — REGNUM  Семьдесят пострадавших при взрывах на военном складе в Арыси остаются в больницах Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщает 25 июня телеканал Khabar 24.

Четверо пострадавших находятся в коме, еще пятеро — в тяжелом состоянии. В большинстве случаев врачи столкнулись с огнестрельными ранениями, ожогами, отравлением угарным газом, повреждениями от осколков стекла и снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на одном из армейских складов возле города Арысь в Казахстане произошел пожар, вызвавший разрывы боеприпасов. В казахстанском минздраве сообщали о 165 пострадавших, из которых 89 потребовалась госпитализация. Еще два человека погибли.

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