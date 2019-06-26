Кабул, , 07:43 — REGNUM

26 июня в Афганистане неизвестные убили двух военных США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

«Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане», — говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 7 на 8 июня на западе афганской провинции Гор боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на контрольные пункты в деревне Пошта Нур в уезде Давлат-Яр. По последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек (ополченцы и мирные жители).

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