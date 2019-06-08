В Афганистане 15 человек погибли в результате нападения боевиков

Кабул, , 14:43 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе афганской провинции Гор. Об этом 8 июня сообщает телеканал Tolo News.

Нападение произошло в ночь с 7 на 8 июня в уезде Давлат-Яр. Атаке боевиков подверглись контрольные пункты в деревне Пошта Нур. В числе погибших оказались члены местного ополчения и мирные жители.

Также сообщается, что был ранен старейшина племени и ещё два человека. Пресс-секретарь губернатора провинции Гор Абдулхаки Хатиби (Abdulhaqi Khatibi) сообщил, что в уезд было направлено подкрепление от правительственных сил.

Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение. Боевики заявили, что в ходе столкновения погибли, как минимум, 14 стражей правопорядка и ещё трое получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девяти полицейских в результате столкновения с боевиками радикального террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана.

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