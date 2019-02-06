АЛРОСА не хочет платить штрафы за Вилюй

Якутск, , 11:59 — REGNUM Заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, поданное АЛРОСА в октябре 2018 года в арбитражный суд Якутии, оставлено без удовлетворения. Инстанция встала на сторону министерства экологии, в адрес которого был подан иск, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из картотеки арбитража.

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Предметом спора было наказание в виде уплаты штрафа, назначенное АЛРОСА природоохранным ведомством после прорыва дамб на Иреляхском месторождении алмазов, разрабатываемом компанией, поясняет ИА SakhaNews. ЧП, напомним, произошло в августе 2018 года.

Арбитражный суд признал законными требования минэкологии, которое компания собиралась оспорить. АЛРОСА вменялось в вину нарушение условий договора водопользования и требований технического проекта разработки месторождения «Иреляхская россыпь». Следствием этих нарушений, по мнению сотрудников природоохранного ведомства, стало ухудшение экологической обстановки в Вилюйской группе районов Якутии.

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В АЛРОСА уже заявили о намерении подать апелляцию на решение арбитража. Кроме того, иск по поводу предписания Ленского управления Ростехнадзора компания выиграла. Ей удалось добиться признания этого нормативного акта полностью недействительным. В постановлении АЛРОСА вменялось в вину то, что не было обеспечено внесение в регистр сведений о гидротехнических сооружениях месторождения «Иреляхская россыпь» и отсутствовала утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС.

«Не проведен расчёт вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате возможной аварии на гидротехнических сооружениях», — также говорилось в постановлении.

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Арбитражный суд не согласился с позицией Ленского управления Ростехнадзора, аргументировав это тем, что дамбы АЛРОСа на реке Ирелях относятся к группе гидротехнических сооружений с низкой опасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на Иреляхских дамбах оставила без питьевой воды жителей четырёх районов Якутии, проживающих вдоль реки Вилюй. В этот водоём через реку Малая Ботуобия попала вода, загрязнённая промывкой алмазов, нормативы содержания взвесей и ионов металлов были превышены в десятки и раз и до сих пор остаются существенно выше норм. Пить из реки Вилюй люди не могут спустя даже 5,5 месяцев после аварии, жители некоторых сёл жалуются, что вынуждены пить грязную воду: альтернативных питьевых источников нет.

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