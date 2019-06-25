В одном из парков Вены подростки обнаружили пакет с мертвым ребенком

Вена, , 14:28 — REGNUM Группа подростков обнаружила пакет с мертвым младенцем в парке Вальдмюллер в столице Австрии, пишет газета Kronen Zeitung.

Находка была сделана поздно вечером 24 июня в густнонаселенном районе Фаворитен. Тело новорожденного было завернуто в полотенца и женские брюки. По оценке судмедэкспертов, оно пролежало в этом пакете от трех до семи дней. Специальная экспертиза должна установить, родился ли ребенок мертвым или был умерщвлен после рождения. Полиция приступила к розыску матери.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в немецком городе Изерлон полиция обнаружила в куче мусора живую новорожденную девочку. Роженица найдена, жизни ребенка ничто не угрожает.