В городке на западе Германии в куче мусора найден новорожденный ребенок

Изерлон, Германия, , 13:05 — REGNUM На западе Германии полиция обнаружила живого новорожденного ребенка среди выброшенного мусора, передает канал n-tv.

Как сообщил представитель полиции города Изерлон (Северный Рейн-Вестфалия), новорожденная девочка была найдена в куче мусора в саду перед домом в городке Кирспе. Личность матери установлена. Это 31-летняя женщина, поступившая в госпиталь 14 июня с кровотечением. Против нее возбуждено дело о покушении на убийство. Ребенок здоров, его жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в клинике Чикаго (США) скончался младенец, вырезанный злоумышленниками из живота убитой 19-летней матери. Врачи боролись за его жизнь полтора месяца.

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