Самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта во Франции

Ницца, Франция, , 09:57 — REGNUM Пассажирское судно кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезалось крылом в телетрап в аэропорту Ниццы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пресс-служба авиакомпании Из-за ошибки в управлении левое крыло самолета столкнулось с аркой центрального моста, проходящего от здания международного аэропорта Ниццы до площади.

Сообщается, что все пассажиры и члены экипажа рейса были благополучно эвакуированы из носовой части самолета. Никто не пострадал.

Также в авиакомпании заявили, что начато расследование причины инцидента.

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