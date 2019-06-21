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В Индонезии пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП

Происшествия

Никто не пострадал

Джакарта, 21 июня 2019, 03:46 — REGNUM  Пассажирский авиалайнер Boeing 737−800 малазийской авиакомпании Malindo Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бадунга перед вылетом, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что инцидент произошел в международном аэропорту «Хусейн Састранегара» в индонезийском городе Бандунг. На борту самолета находились 122 человека, среди которых было восемь членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента не было, пассажиров эвакуировали из самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительной версии, причиной происшествия стали сложные метеоусловия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Норильске пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП

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Происшествия в аэропортах
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