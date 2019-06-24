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Особый противопожарный режим введен в 46 регионах России

Происшествия

Режим ЧС объявлен в четырёх субъектах РФ

Москва, 24 июня 2019, 15:38 — REGNUM  В России в связи с неблагоприятной климатической обстановкой на территории 46 субъектов РФ введен противопожарный режим, сообщили в Минприроды

Режим ЧС объявлен в Мордовии, Якутии, Забайкальском крае и Рязанской области.

За неделю (с 17 по 23 июня) ликвидирован 461 лесной пожар на площади 17 тыс. 268 га в 50 регионах России.

По данным на 24 июня, работы по тушению 76 лесных пожаров проводятся в 16 субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с огнём природных пожаров борются 434 человека и 27 единиц техники. Они тушат 12 возгораний площадью 774,5 га, а ещё 95 охваченных огнём участков просто находятся на контроле.

Подробности: В Якутии не тушат 95 лесных пожаров из 107: за сутки выгорело 276 тыс. га

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Лесные пожары — 2019
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