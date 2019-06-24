В Якутии не тушат 95 лесных пожаров из 107: за сутки выгорело 276 тыс. га

Якутск, , 06:20 — REGNUM В Якутии с огнём природных пожаров борются 434 человека и 27 единиц техники. Они тушат 12 возгораний площадью 774,5 га, а ещё 95 охваченных огнём участков просто находятся на контроле и имеют статус термоточек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

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Не подлежащие тушению лесные и ландшафтные пожары за сутки сожгли 275,6 тыс. га территории. Термоточки зарегистрированы в пятнадцати районах республики. Ещё 12 возгораний площадью 774,5 га, которые ликвидируются, находятся в Верхоянском, Олёкминском, Нюрбинском, Горном, Усть-Майском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Таттинском и Усть-Алданском районах, а также в городском округе Якутска.

Возгорание возле столицы региона самое крупное, его площадь составляет 320 га, причиной пожара называется неосторожное обращение с огнём. В Верхоянском районе, где горит 50 га лесов, причиной возгорания называются непроконтролированные сельхозпалы, в остальных муниципалитетах — сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянском районе из-за лесных пожаров был введён режим ЧС. Там огонь подошёл к двум сёлам.

Большинство возгораний в Якутии не тушат потому, что эти пожары находятся на отдалённых территориях, не несут угрозы населённым пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают возможный вред.