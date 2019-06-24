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Экс-чиновник Минпромторга РФ арестован в Хабаровске за взятку в 78 млн руб

Происшествия

По версии следствия, чиновник зарабатывал на покровительстве лесному бизнесу

Хабаровск, 24 июня 2019, 12:28 — REGNUM  Бывший высокопоставленный чиновник Минпромторга России Владимир Потапкин арестован в Хабаровске. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — 78 млн рублей. По версии следствия, деньги Потапкин получал от руководства скандально известной лесопромышленной компании ООО «Азия Лес», за покровительство. Арест экс-чиновника стал продолжением громкого «лесного дела» в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Следователи подозревают, что с 2016 по 2019 годы Владимир Потапкин получил от руководителя ООО «Азия Лес» через счета организации и через посредника взятку, в общей сумме более 78 млн рублей — за покровительство в виде беспрепятственного получения ООО «Азия Лес» субсидий по линии Минпромторга РФ», — сообщили в СК РФ по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровске были задержаны экс-министр природных ресурсов Василий Шихалев и генеральный директор ООО «Азия Лес» Александр Пудовкин. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере — незаконные получения субсидий, что привело к недополучению бюджетом в виде бюджетных платежей порядка 10 млрд рублей.

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