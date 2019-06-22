Суббота, 22 Июня 2019 года
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Начато расследование причин гибели людей при пожаре на фабрике в Стамбуле

Происшествия

На предприятии работали, в основном, нелегальные мигранты

Стамбул, Турция, 22 июня 2019, 16:29 — REGNUM  Начато расследование с целью выяснения всех обстоятельств и причин пожара в Стамбуле на фабрике, производящей продукцию из текстиля и пластика. Об этом 22 июня сообщает газета Daily Sabah.

Около 15 работников фабрики, по предварительным данным, являющихся нелегальными мигрантами, были доставлены в полицейский участок для дачи показаний. Кроме того, сообщается, что двое пострадавших при пожаре работников фабрики также являются нелегальными мигрантами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на фабрике в Стамбуле, в результате которого четыре человека погибли, ещё шестеро пострадали.

Фабрика, на которой произошло возгорание, находится в районе Бююкчекмедже. Во время пожара на крыше здания оказались заблокированы огнём 20 рабочих. Люди были спасены подоспевшими на место происшествия пожарными.

После ликвидации пожара в здании фабрики были найдены тела четырёх рабочих-иностранцев. Ещё двое иностранных граждан, пострадавших в результате пожара, были госпитализированы. В больницу были доставлены и четверо пострадавших пожарных.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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