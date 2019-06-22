Суббота, 22 Июня 2019 года
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При пожаре на фабрике в Стамбуле погибли четыре человека

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Стамбул, Турция, 22 июня 2019, 16:02 — REGNUM  В турецком городе Стамбул на одной из фабрик произошел крупный пожар. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.

ЧП произошло в субботу, 22 июня, в районе Бююкчекмедже. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще шесть получили ранения.

«Пожар вспыхнул на фабрике по производству текстильных изделий и пластмасс, — пишет газета. — Пожарные спасли 20 рабочих».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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