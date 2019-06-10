Оранжевая река появилась в Бурятии: жители в панике, власти «контролируют»

Закаменск, Бурятия, , 10:14 — REGNUM Жители Закаменского района Бурятии сняли на видео поменявшую свой цвет реку. В ролике, появившемся в соцсетях 8 июня, сообщается, что загрязнённая река Модонкуль является притоком реки Джиды, которая, в свою очередь, впадает в Селенгу, а та — в озеро Байкал.

«Вода прямо оранжевая. Никогда такой воды не было, она была бирюзового, голубоватого цвета. Оранжевой реки никогда в жизни не было. Не знаю, может, это экологическая катастрофа», — комментирует ситуацию местная жительница, предполагая, что причиной случившегося стал возможный прорыв некой дамбы.

Напомним, в районе ранее работали Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат и рудники. В конце 90-х годов комбинат и шахты были закрыты, однако техногенные отходы, которых за всё время работы предприятия накопилось более 40 млн тонн, продолжают представлять опасность как для населения, так и для природы республики, отравляя почву и грунтовые воды.

В руководстве республики на следующий день ситуацию взяли «на контроль», сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии. Изменение цвета реки на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, собранной в правительстве Бурятии 9 июня, объяснили ржавчиной. По информации главы Закаменского района Сергея Гонжитова, источником ржавой воды является законсервированная штольня «Западная» бывшего рудника «Холтосон» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого в 1990 году.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил, что взяты пробы воды реки Модонкуль и проводятся необходимые исследования.

«Вчера сразу после получения сигнала выехали сотрудники Роспотребнадзора. Отобраны шесть проб из поверхностных источников рек Модонкуль и Джида, четыре пробы взяли из скважин на берегу реки Модон-Куль. Начаты исследования, проводится подробный микробиологический, химический анализ проб воды, результаты будут в ближайшее время», — рассказал чиновник.

Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской поручил главе района срочно проинформировать жителей о ситуации.

«Ваша первая задача сейчас — проинформировать население, чтобы питьевую воду брали только из централизованной колонки Закаменска, и ни в коем случае не употребляли воду из реки ни в питьевых, ни хозяйственных и бытовых целях. Установите предупредительные аншлаги, баннеры вдоль реки Модонкуль, срочно дайте информацию в местных СМИ и социальных сетях», — обратился зампред к главе района.

Также району поручили организовать контроль за состоянием реки Модонкуль, патрулирование штольни «Западная» по ограничению несанкционированного доступа людей. Чиновники решили организовать комплексный выезд в район, в том числе для проведения контрольно-надзорных мероприятий по сложившейся ситуации.

Минприроды, минстрою и районному руководству также поручили проработать вопрос проведения экстренных мероприятий по обезвреживанию шахтных вод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые из МГУ назвали хвостохранилища Джидинского комбината в числе объектов, представляющих особую опасность для озера Байкал. С 2011 года из федерального бюджета на ликвидацию хранилищ в рамках целевой программы по защите Байкала было выделено 1,5 млрд рублей. Однако проблема так и не решена до сих пор.

В декабре 2015 года в Счётной палате сообщили о неправомерном расходовании бюджетных средств в рамках работ по ликвидации хвостохранилищ комбината в Закаменске. Была выявлена оплата министерством природных ресурсов Бурятии фактически не выполненных работ на общую сумму 322,6 млн рублей.

Читайте также: Учёные назвали главные источники загрязнения Байкала

Ранее по теме: В Москве обсудят программу охраны Байкала