Оранжевая река в Бурятии экстремально загрязнена опасными веществами

Улан-Удэ, , 10:45 — REGNUM В пробах воды из реки Модонкуль, внезапно поменявшей свой цвет с бирюзового на оранжевый, выявили загрязнение марганцем и кадмием. Об этом ИА REGNUM сообщили в Бурятском гидрометцентре.

«В пробе воды реки Модонкуль, отобранной 8 июня 2019 года в пункте государственной сети наблюдений в города Закаменск, отмечено ВЗ (высокое загрязнение) кадмием и экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) марганцем. Концентрация кадмия составила 3,5 ПДК (ПДК — предельно допустимая концентрация), марганца 61,2 ПДК», — отметили метеорологи.

Добавим, что эти два вещества относятся к тяжелым металлам и токсичны для организма — их высокое содержание в потребляемой воде может повлечь проблемы со здоровьем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Закаменского района Сергей Гонжитов объяснил изменение цвета реки ржавчиной, а источником ржавой воды стала законсервированная штольня бывшего рудника «Холтосон» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Она была закрыта еще в 1990 году. Кроме того, власти района призвали жителей брать питьевую воду только из централизованной колонки Закаменска и ни в коем случае не употреблять воду из реки ни в питьевых, ни хозяйственных и бытовых целях.

Добавим также, что загрязненная вода в конечном итоге попадёт в Байкал, поскольку Модонкуль впадает в реку Джида, а та — в Селенгу, которая является крупнейшим притоком озера.

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