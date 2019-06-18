В Калужской области осудили гражданина Таджикистана по делу о наркоторговле

Боровск, Калужская область, , 12:48 — REGNUM Приговором Боровского районного суда Калужской области осужден 35-летний гражданин Таджикистана, который дважды совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой и в крупном размере. Об этом 18 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина

Суд установил, что в августе 2018 года приехавший на заработки в Россию мужчина, действуя в составе организованной преступной группы, перевез на территорию Калужской области и поместил в тайник на территории города Балабаново два свертка с наркотическим средством.

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Преступник не успел сообщить руководителю организованной группы о местонахождении тайников, поскольку оставленное им в тайниках наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

Помимо этого, в автомобиле осужденного обнаружено и изъято более 500 гр наркотиков, который он намеревался поместить в тайники на территории Калуги. В ходе обыска в квартире в Москве, где проживал подсудимый, обнаружено более пяти килограммов наркотиков.

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В судебном заседании подсудимый частично согласился с предъявленным обвинением и пояснил, что осуществлял «закладки» наркотических средств на территории Калужской области в обмен на автомобиль, который обещал ему передать в собственность руководитель преступной группы, а обнаруженные в квартире свертки с наркотическим средством ему не принадлежат, сбывать он их не намеревался.

Суд признал мужчину виновным в совершении данных преступлений и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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