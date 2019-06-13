Четверг, 13 Июня 2019 года
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Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой

Происшествия

Изъято более 30 кг наркотических средств амфетаминовой группы

Калуга, 13 июня 2019, 12:48 — REGNUM  В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Речь идет о выпуске особо крупных партий наркотиков, сбыт которых был налажен через нелегальные интернет-магазины. Производство организовали два российских гражданина, их задержали с поличным и поместили под стражу, уточнили в ФСБ.

Нарколаборатория находилась в частном домовладении. На месте изъято более 30 кг наркотических средств амфетаминовой группы и не менее 460 литров наркосодержащей жидкости. Там же находилось оборудование, посуда и химические реактивы. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в калужском Обнинске за попытку сбыта наркотиков задержали 27-летнего иностранца. У него нашли свёртки с синтетическим наркотиком массой 36,52 г.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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