В Обнинске полиция задержала иностранца с крупной партией наркотиков

Обнинск, Калужская область, , 13:03 — REGNUM В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области задержали в Обнинске 27-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в попытке незаконного сбыта наркотических средств. Как сообщили 29 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, при личном досмотре оперативники изъяли у него полиэтиленовый пакет, в котором находились свёртки, обёрнутые белой бумагой.

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Экспертиза показала, что в свёртках было наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 36,52 гр. По версии полицейских, подозреваемый приготовил наркотик для дальнейшего сбыта «тайниковым» способом наркопотребителям.

Следствие возбудило в отношении мужчины уголовные дела по двум статьям УК РФ — за покушение на преступление и незаконное хранение и сбыт наркотических веществ. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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В настоящее время задержанный гражданин заключен под стражу. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Людиновском районе Калужской области с крупной партией наркотиков был задержан местный житель. Известно, что обвиняемый с 2018 года состоял в преступной группе, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств на территории города.

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