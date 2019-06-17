У 70% техники 25-й бригады ВСУ обнаружены неисправности — НМ ЛНР

Луганск, , 14:21 — REGNUM Комиссия штаба «Операции объединённых сил» (ООС) выявила в подразделениях 25-й бригады ВСУ многочисленные факты неисправности техники. Об этом заявил 17 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«Вскрыт факт повреждения смазочной и охлаждающей систем двигателей, течи масла и охлаждающей жидкости у 70% колёсной и гусеничной техники бригады. Техническое обслуживание техники не проводится», — рассказал он, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Филипоненко отметил, что в одном из подразделений бригады обнаружили отсутствие пяти грузовиков «Урал», на которые по документам регулярно выделялось топливо и горюче-смазочные материалы.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе населённого пункта Золотое разведка зафиксировала прибытие трёх БТР ВСУ, а также одной зенитной установки.

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