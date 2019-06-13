Четверг, 13 Июня 2019 года
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У границ ЛНР замечена техника ВСУ — Народная милиция ЛНР

Происшествия

Местным жителям следует обратиться с жалобой к сотрудникам миссии ОБСЕ

У границ ЛНР замечена техника ВСУ — Народная милиция ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 13 июня 2019, 15:57 — REGNUM  Разведка ЛНР выявила позиции техники ВСУ в жилой застройке у линии соприкосновения, заявил 13 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«В районе участка разведения сил и средств в населённом пункте Золотое, нами зафиксировано прибытие трёх БМП и одной зенитной установки ЗУ-23», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что техника принадлежит 54-й бригаде ВСУ и призвал местных жителей требовать от представителей ОБСЕ убрать её из жилой застройки.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в ряде населённых пунктов были замечены танки, миномёты и крупнокалиберные пушки ВСУ.

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