В Турции в ходе спецоперации убиты 8 членов РПК — СМИ

Анкара, , 22:48 — REGNUM Вооруженные силы Турции в ходе спецоперации ликвидировали восемь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в юго-восточной турецкой провинции Ширнак. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на МВД Турции.

По данным министерства, специальные мероприятия проводились в воскресенье, 16 июня, в районе Идил.

«В операции были задействованы части жандармерии», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, противостояние между турецкими войсками и РПК продолжается более 30 лет. Представители курдской организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.

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