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ВС Турции «нейтрализовали» двух членов РПК на севере Ирака

Происшествия

Мероприятия турецких военных проводились в районе Хакурк

ВС Турции «нейтрализовали» двух членов РПК на севере Ирака
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курды

Анкара, 15 июня 2019, 22:48 — REGNUM  Вооруженные силы Турции в ходе операции Pençe «нейтрализовали» еще двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным военного ведомства, мероприятия проводились в районе Хакурк.

«В результате операции в целом уничтожен 51 боевик», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции проводят с 28 мая 2019 г. операцию Pençe в иракском районе Хакурк. Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена.

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