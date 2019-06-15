ВС Турции «нейтрализовали» двух членов РПК на севере Ирака

Анкара, , 22:48 — REGNUM Вооруженные силы Турции в ходе операции Pençe «нейтрализовали» еще двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным военного ведомства, мероприятия проводились в районе Хакурк.

«В результате операции в целом уничтожен 51 боевик», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции проводят с 28 мая 2019 г. операцию Pençe в иракском районе Хакурк. Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена.

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