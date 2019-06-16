Пожар во Франции уничтожил 250 тыс. литров коньяка

Париж, , 16:49 — REGNUM Погреб с 250 тысячами литров коньяка уничтожил пожар на винокурне во Франции. Об этом 16 июня сообщает телеканал BFM.

ЧП произошло утром 15 июня на винокурне в департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк. Загорелись фотоэлектрические панели, огонь захватил винный погреб площадью 200 кв. метров, смежный дом и сарай общей площадью 1000 кв. метров.

Взять пламя под контроль пожарным удалось лишь к вечеру 15 июня. Для локализации пожара пришлось перерезать линию электропередачи 20 тысяч вольт недалеко от места пожара.

В результате пожара никто не пострадал. Пожарным удалось не допустить распространение пламени на соседний ликёро-водочный завод с 35 тысячами литров алкоголя внутри и сельскохозяйственную технику, расположенную рядом с местом пожара.

Кроме того, пожарным после ликвидации огня пришлось дежурить всю ночь возле сгоревшего погреба, так как существовала возможность повторного воспламенения коньяка.

Отмечается, что пожары на винокурнях в регионе Коньяк случаются редко, но они особенно опасны из-за того, что при сгорании спиртное выделяет много тепла, при этом само пламя, окрашенное в синий цвет, заметить бывает сложно.

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