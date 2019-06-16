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Число жертв взрыва в порту Махачкалы достигло четырех

Происшествия

Ранее сообщалось о трех погибших

Махачкала, 16 июня 2019, 06:08 — REGNUM  В результате взрыва газовоздушной смеши в машинном отделении такнкера Махачкалинского морского торгового порта погибши 4 человека, сообщается в обновленном сообщении пресс-службы Судоходной компании Волжское пароходство.

Согласно ранее обнародованной информации в результате взрыва погибли три человека. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу.

Состояние одного из раненых медики оценивали как крайне тяжелое. Ожогами было поражено 95% поверхности тела.

В связи с произошедшим руководством компании было принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших, а также пострадавшим членам экипажа.

СКР по факту гибели людей возбудил уголовное дело.

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