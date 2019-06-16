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Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области

Происшествия

При взрыве пострадал подросток

Кудрово, Ленинградская область, 16 июня 2019, 15:26 — REGNUM  Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в городе Кудрово в многоэтажном жилом доме. В результате взрыва на балконе квартиры выбило окна и возник пожар площадью три квадратных метра, который был успешно ликвидирован.

По предварительной информации, взорвалось пиротехническое изделие. При взрыве пострадал подросток, который в момент ЧП занимался на балконе химией. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве рядом со школой в Кабардино-Балкарии в селении Дугулубгей. Взрывом повредило два пролёта школьного забора.

Благодаря тому, что взрыв произошёл рано утром, когда учеников в школе не было, жертв и пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв рядом со школой произошел в Кабардино-Балкарии

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