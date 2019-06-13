Четверг, 13 Июня 2019 года
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Взрыв рядом со школой произошел в Кабардино-Балкарии

Происшествия

На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы

Нальчик, 13 июня 2019, 13:38 — REGNUM  В одном из сел Кабардино-Балкарии 13 июня произошел взрыв. Инцидент случился возле школы №10 в селении Дугулубгей в Баксанском городском округе. По предварительным данным, пострадавших при взрыве нет, пишет ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия у школы, расположенной по улице Кокова, работают сотрудники правоохранительных и экстренных служб. Саперы обследуют местность, устанавливается тип взрывного устройства. Информации о силе взрыва и имеющихся разрушениях пока нет. На фото, размещенном в соцсетях, видно, что при взрыве вынесло два пролета школьного забора.

Отмечается, что хлопок произошел ранним утром, когда учащиеся еще не пришли в школу, что позволило избежать жертв.

Информации о происшествии в настоящее время на официальных сайтах правоохранительных органов республики и МЧС в настоящее время нет.

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