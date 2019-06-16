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Женщина скончалась из-за упавшего на неё дерева во время грозы во Франции

Происшествия

Ещё как минимум десять человек получили травмы во время разгула стихии

Париж, 16 июня 2019, 10:58 — REGNUM  Один человек скончался, ещё десять получили травмы в результате грозы со шквалистым ветром и градом на востоке Франции. Об этом 16 июня сообщает радиостанция France Info.

51-летняя женщина скончалась после падения на неё дерева в департаменте Верхняя Савойя. Дерево упало на припаркованный автофургон, в котором находилась женщина.

Ещё как минимум десять человек получили лёгкие травмы в департаменте Дром во время выпадения крупного града. По свидетельствам очевидцев, размер отдельных градин был сравним с мячиками для пинг-понга.

Во многих домах в департаменте Дром были выбиты стёкла, автомобили и кровля зданий. В департаменте Вехняя Савойя из-за падения деревьев была повреждена линия электропередач и нарушено движение поездов и автомобилей на трассах.

В нескольких департаментах были созданы кризисные штабы и открыты центры для размещения людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении «оранжевого» уровня погодной опасности во французских департаментах Эн, Изер, Савойя, Верхняя Савойя, Ардеш, Дром, Луара, Верхняя Луара, Рона из-за надвигающегося шторма.

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