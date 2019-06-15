На восток Франции надвигается сильный шторм

Париж, , 10:51 — REGNUM «Оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности объявлен метеорологами во Франции из-за надвигающегося шторма. Об этом 15 июня сообщает национальная метеорологическая служба Meteo France.

Метеорологи прогнозируют сильную грозу с градом на востоке Франции в департаментах Эн, Изер, Савойя, Верхняя Савойя, Ардеш, Дром, Луара, Верхняя Луара, Рона.

Гроза, как заявляют синоптики, начнётся в 13:00 (14:00 мск) и продлятся до 20:00 (21:00 мск). Сила отдельных порывов ветра, как ожидается, будет достигать 22 метров в секунду и более.

Гражданам, находящимся в этих регионах, рекомендовано пореже пользоваться электроприборами, в том числе мобильными телефонами, из-за возрастания риска привлечь разряд молнии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном снегопаде, который прошёл в середине мая на французском острове Корсика.

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