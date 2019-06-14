Сделали калекой: мать рассказала о состоянии осуждённой в США Осиповой

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Российская гражданка Богдана Осипова, осужденная в США за «похищение» своей дочери у бывшего мужа, американца Брайана Мобли, страдает от нарушений памяти. В следственном изоляторе женщину держали в ужасающих условиях и превратили в калеку, рассказала телеканалу RT её мать Юлиана Филипюк.

По словам Филипюк, в следственном изоляторе округа Батлер Осиповой ввели без её согласия сильные психотропные препараты, из-за чего она лишилась дееспособности. Женщину в это время держали в одиночной камере, манипуляции над ней отражены в медицинских отчетах.

«Я считаю, что это была попытка уничтожить мою дочь, лишить её здравого смысла и жизни. Её хотели убить», — подчеркнула Филипюк.

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Мать Осиповой рассказала, что после задержания российскую гражданку поместили в камеру с бетонным полом, где она могла только стоять. Позже она находилась в камере с еще сорока женщинами. Из-за больного позвоночника Осипова не могла подниматься на второй ярус кровати и спала на стуле, кроме того, её заразили педикулёзом.

После изолятора округа Батлер Осипову отправили в медицинский центр Carswell в дистрофическом состоянии. Здоровую женщину превратили в калеку, рассказала её мать.

«Она находилась в инвалидном кресле, была обездвижена, не могла есть, пить, говорить», — добавила Филипюк.

Через восемь месяцев состояние Осиповой улучшилось, однако она до сих пор не помнит ничего с того момента, как оказалась в одиночной камере. На вынесении приговора 6 июня прокурор назвал состояние женщины притворством, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня суд американского штата Канзас приговорил гражданку РФ Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она не вернула дочь бывшему мужу-американцу. Женщину признали виновной в похищении ребенка и вымогательстве.

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