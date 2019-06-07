Гражданка РФ получила семь лет в США за вывоз своих детей на родину

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Гражданка России Богдана Осипова-Мобли приговорена в США к семи годам тюрьмы. Такое решение накануне. 6 июня, принял федеральный суд в Канзасе. Об этом сообщает интернет-издание газеты Wichita Eagle Kansas.com.

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Как уточнил прокурор США Стивен Макалистер, 38-летнюю женщину признали виновной в похищении дочери после того, как её американский муж получил совместную опеку над ребёнком во время развода, а также по двум пунктам обвинения в попытке вымогательства денег у отца ребёнка.

Ранее, в марте 2019 года, присяжные признали Осипову виновной, ей грозило до 43 лет тюрьмы. В итоге суд приговорил её к 84 месяцам тюрьмы. Также суд потребовал от гражданки РФ вернуть детей в США.

В ходе судебного разбирательства федеральные прокуроры заявили, что Осипова увезла дочь в Россию в апреле 2014 года. Её бывший муж, Брайан Мобли, подал на развод в окружной суд округа Седжуик в Уичито и получил совместную опеку. В то время Осипова была беременна вторым ребёнком, который родился позже в том же году в России.

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«После сегодняшнего приговора у российских властей нет выбора, кроме как работать с США, чтобы воссоединить этих детей с их отцом. С этой целью я продолжу работать с госдепартаментом, чтобы помочь завершить это дело», — заявил конгрессмен, член Палаты представителей штата Канзас Рон Эстес.

Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор, а сама Осипова в последнем слове сказала, что готова вернуться в Россию и жалеет о получении американского паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ и США Богдана Осипова была задержана ФБР 29 сентября 2017 года. Её обвинили в том, что она вывезла в Россию своего ребёнка без согласия его отца, с которым, как опередил суд, несовершеннолетняя должна жить после развода. У Осиповой и её бывшего супруга есть ещё один ребёнок, рожденный в России. Дети находились в Калининградской области. При этом, согласно решению российского суда, оба ребёнка должны жить с матерью.

Осенью 2018 года федеральный суд Канзаса постановил, что Осипова сможет выйти на свободу, только после возвращения её дочерей в США.

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