ВСУ разместили артиллерию в жилой застройке — народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:07 — REGNUM Разведка ЛНР выявила позиции артиллерии и танков ВСУ, расположенные на территории семи населённых пунктов Донбасса. Об этом заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«В районах населённых пунктов Новозвановка, Орехово, Луганское, Смоляниново, Александровка, Новотошковское и Счастье располагаются два огневых взвода 152 и 122-мм гаубиц, танковый взвод и батарея 120 и 82-мм миномётов», — рассказал он.

Осадчий отметил, что к позициям ВСУ также организован подвоз боеприпасов.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее из Артёмовска в сторону Попасной ВСУ перебросили колонну техники, в который были замечены танки, самоходки и системы залпового огня.

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