ВСУ обстреляли территорию ДНР. Пострадали три населённых пункта — СЦКК

Соледар, ДНР, , 09:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 17 раз нанесли удары по территории ДНР, выпустив 224 единицы боеприпасов, сообщили 13 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлении украинские силовики выпустили в общей сложности 19 мин калибра 120 мм, 30 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении боевики ВСУ выпустили 14 мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Изотова), Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская») Донецкий аэропорт («Вольво-центр», Жабичево), Сигнальное, Докучаевск, Саханка, Куликово», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Зайцево, Докучаевск и Коминтерново. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Напомним, ранее представители ВСУ заявили о продвижении к Донецку в районе населённого пункта Марьевка, однако представители Народной милиции ДНР позже опровергли эту информацию.

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