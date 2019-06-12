В ДНР опровергли слухи о продвижении ВСУ к западу от Донецка

Донецк, , 20:42 — REGNUM Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин опроверг заявления украинской стороны о продвижении ВСУ к западу от Донецка. Об этом он сообщил в интервью «Донецкому агентству новостей».

«Продвижение их (украинских силовиков) вглубь Марьинки — нет», — заявил Басурин, добавив, что военнослужащие Народной милиции ДНР не покидали свои позиции.

Напомним, ранее пресс-офицер 24-ой бригады ВСУ Назар Ильницкий в эфире «Армия FM» рассказал, что ВСУ якобы закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.

Читайте также: Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка