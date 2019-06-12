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Наводнения на юге Китая стали причиной гибели 19 человек

Происшествия

Пострадали более 570 тысяч человек

Наводнения на юге Китая стали причиной гибели 19 человек
Проливной дождь

Пекин, 12 июня 2019, 15:58 — REGNUM  Как минимум 19 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями на юге Китая. Об этом 12 июня сообщает агентство «Синьхуа».

По информации от местного ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе проливные дожди вызвали наводнения в шести городах.

В результате наводнений данном регионе погибли 12 человек, были разрушены более 1300 домов, пострадали более 570 тысяч человек. Повреждены более 33,5 тысяч гектар сельскохозяйственных земель.

В провинции Гуандун погибли семь человек, ещё один пропал без вести. Стихией разрушены 956 жилых домов, пострадали 110 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении «синего» кода погодной опасности в связи с проливными дождями в провинциях Гуйчжоу, Гуандун, Хунань, Фуцзянь, Ганьсу, в городе Чунцин, Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также на Тайване.

В ряде южных провинций страны ожидается выпадение до 150 мм осадков, а в Гуанси-Чжуанском автономном районе метеорологи прогнозируют выпадение 300 мм осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Китая объявлен «синий» код погодной опасности в связи с ливнями

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