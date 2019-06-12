Наводнения на юге Китая стали причиной гибели 19 человек

Пекин, , 15:58 — REGNUM Как минимум 19 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями на юге Китая. Об этом 12 июня сообщает агентство «Синьхуа».

По информации от местного ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе проливные дожди вызвали наводнения в шести городах.

В результате наводнений данном регионе погибли 12 человек, были разрушены более 1300 домов, пострадали более 570 тысяч человек. Повреждены более 33,5 тысяч гектар сельскохозяйственных земель.

В провинции Гуандун погибли семь человек, ещё один пропал без вести. Стихией разрушены 956 жилых домов, пострадали 110 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении «синего» кода погодной опасности в связи с проливными дождями в провинциях Гуйчжоу, Гуандун, Хунань, Фуцзянь, Ганьсу, в городе Чунцин, Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также на Тайване.

В ряде южных провинций страны ожидается выпадение до 150 мм осадков, а в Гуанси-Чжуанском автономном районе метеорологи прогнозируют выпадение 300 мм осадков.

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